РосСМИ: Подсанкционный Лавров планирует лично лететь на встречу ОБСЕ на Мальте

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров собирается лично присутствовать на министерской встрече ОБСЕ в декабре 2024 года, что может стать его первым визитом в страну ЕС после полномасштабного нападения России на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявляет российское "Ведомости", которое приводит также официальные комментарии.

Лавров якобы собирается лично лететь на встречу Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которая будет проходить 5-6 декабря на Мальте, которая сейчас председательствует в организации. Это подтвердила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова и акцентировала, что Мальта как принимающая страна "должна обеспечить возможность работы всем странам-членам".

"Ведомости" приводят также комментарий посольства Мальты в России. В нем говорится, что решение о проведении министериала "касается всех членов, включая Российскую Федерацию", а практические детали и конкретные приглашения "будут направлены всем делегациям ОБСЕ в надлежащее время". В то же время в комментарии обошли вопрос возможности присутствия Лаврова, который находится под санкциями ЕС.

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В секретариате ОБСЕ сообщили, что не могут ничего добавить к комментариям посольства.

Если бы Сергея Лаврова впустили на Мальту, это будет первой его поездкой в страну ЕС за время полномасштабной войны. Польша во время своего председательства в ОБСЕ в 2022 году отказала Лаврову во въезде для участия в министерской встрече ОБСЕ в Лодзи.

В то же время Лаврова впускали в США для участия в мероприятиях ООН. В прошлом году его впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС (подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды").

Мальту избрали председательствующим государством ОБСЕ на министерской встрече в Скопье, столице Северной Македонии, 1 декабря.

Перед тем Россия в течение многих месяцев блокировала работу ОБСЕ, прежде всего выступая против избрания Эстонии председательствующим в 2024 году государством – которое должно было бы занять эту роль.

Глава российского МИД Сергей Лавров до последнего не исключал, что заблокирует деятельность ОБСЕ, не голосуя за ключевые кадровые решения.

В феврале 2024 года глава МИД Мальты Иен Борг, который в 2024 году является действующим председателем ОБСЕ, приезжал в Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским.