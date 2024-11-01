Кабмін призначив ще одного нового заступника глави МЗС

Кабінет міністрів України на засіданні у п’ятницю, 1 литсопада, призначив заступником міністра закордонних справ Олександра Міщенка.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в урядовому Telegram-каналі.

У повідомленні зазначають, що Кабмін ухвалив серію кадрових рішень. Серед них – призначення Олександра Міщенка заступником міністра закордонних справ України.

Міщенко є кадровим дипломатом з початку 90-х років. У 2011-2018 роках він очолював українське посольство в Азербайджані, а з 2019 по 2022 роки був послом України у Латвії.

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Після того Міщенко повідомив, що йому не запропонували нової посади на дипломатичній службі, та що він працюватиме радником з міжнародних питань віцеспікерки Ради Олени Кондратюк.

У вівторок заступницею голови МЗС призначили колишню посла в Естонії Мар’яну Бецу.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Після цього ЗМІ повідомили, що Сибіга планує кадрові зміни в керівництві зовнішньополітичного відомства.