Кабмин назначил еще одного нового заместителя главы МИД

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 1 литсопада, назначил заместителем министра иностранных дел Александра Мищенко.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в правительственном Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что Кабмин принял серию кадровых решений. Среди них – назначение Александра Мищенко заместителем министра иностранных дел Украины.

Мищенко является кадровым дипломатом с начала 90-х годов. В 2011-2018 годах он возглавлял украинское посольство в Азербайджане, а с 2019 по 2022 годы был послом Украины в Латвии.

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После того Мищенко сообщил, что ему не предложили новой должности на дипломатической службе, и что он будет работать советником по международным вопросам вице-спикера Рады Елены Кондратюк.

Во вторник заместителем главы МИД назначили бывшего посла в Эстонии Марьяну Бецу.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

После этого СМИ сообщили, что Сибига планирует кадровые изменения в руководстве внешнеполитического ведомства.