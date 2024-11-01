ЗМІ: Консул РФ на Аландських островах пов’язаний з російською розвідкою

Консул Росії на Аландських островах Фінляндії Александр Рогов може працювати на російські розвідувальні служби.

Про це йдеться в розслідуванні порталу Hufvudstadsbladet, передає "Європейська правда".

Рогов, який працює консулом РФ на Аландських островах з жовтня 2020 року, ігнорував запити на інтерв'ю від фінських ЗМІ.

Як встановив Hufvudstadsbladet, російський консул має зв'язки з Александром Гапіловим – російським "дипломатом", якого раніше депортували з Грузії та Латвії через втручання у внутрішні справи країн.

Реклама:

Серед іншого, з Грузії Гапілова вислали за звинувачення в організації замаху на тодішнього президента.

Александр Рогов також пов’язаний з іншим російським "дипломатом" Владіміром Юкаловим, нинішнім радником посольства РФ у Фінляндії. За інформацією українських спецслужб, Юкалов є частиною шпигунської мережі, яка надає розвідувальну інформацію російській Службі зовнішньої розвідки.

Крім того, Hufvudstadsbladet звернув увагу, що Рогов працював у посольстві Росії в Іспанії під час скандалу 2007 року, коли в Мадриді арештували колишнього іспанського розвідника за звинуваченнями в продажі секретів Москві.

Становище консульства РФ на Аландських островах та його потенційне закриття стало предметом обговорень після вступу Фінляндії до НАТО.

Дискусії розгорілися з новою силою після того, як Росія відкликала згоду на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі. Але фінський уряд зрештою відмовився від ідеї закрити російське консульство на Аландських островах.

У Фінляндії раніше заявили про численні випадки саботажу, кібератак та дестабілізації, ймовірно пов’язані з Росією.