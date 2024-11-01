СМИ: Консул РФ на Аландских островах связан с российской разведкой

Консул России на Аландских островах Финляндии Александр Рогов может работать на российские разведывательные службы.

Об этом говорится в расследовании портала Hufvudstadsbladet, передает "Европейская правда".

Рогов, который работает консулом РФ на Аландских островах с октября 2020 года, игнорировал запросы на интервью от финских СМИ.

Как установил Hufvudstadsbladet, российский консул имеет связи с Александром Гапиловым – российским "дипломатом", которого ранее депортировали из Грузии и Латвии из-за вмешательства во внутренние дела стран.

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Среди прочего, из Грузии Гапилова выслали за обвинения в организации покушения на тогдашнего президента.

Александр Рогов также связан с другим российским "дипломатом" Владимиром Юкаловым, нынешним советником посольства РФ в Финляндии. По информации украинских спецслужб, Юкалов является частью шпионской сети, которая предоставляет разведывательную информацию российской Службе внешней разведки.

Кроме того, Hufvudstadsbladet обратил внимание, что Рогов работал в посольстве России в Испании во время скандала 2007 года, когда в Мадриде арестовали бывшего испанского разведчика по обвинениям в продаже секретов Москве.

Положение консульства РФ на Аландских островах стало предметом обсуждений после вступления Финляндии в НАТО.

Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Но финское правительство в конце концов отказалось от этой идеи.

В Финляндии ранее заявили о многочисленных случаях саботажа, кибератак и дестабилизации, вероятно связанных с Россией.