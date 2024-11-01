У Кілі затримали танкер із підозрілим вантажем до Росії

Правоохоронці німецького портового міста Кіль затримали танкер, який перевозив вантаж до Росії без необхідних дозвільних документів.

Про це повідомило місцеве видання Kieler Nachrichten, пише "Європейська правда".

Перевірки, як стверджується, відбулись ще минулого тижня.

Кільська поліція водних шляхів звернула увагу на один із танкерів у порту через відсутність документів. Перевірка показала, що вантаж на танкері був неправильно задекларований.

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Подальші розслідування спільно з митницею підтвердили підозру, що товар частково підпадає під дію європейських санкцій проти Росії. У результаті танкеру було заборонено продовжувати свій шлях.

За інформацією агентства DPA, підсанкційний вантаж є "у загальних рисах" видом добрива.

Інших деталей не наводиться.

На низку російських добрив санкції ЄС не поширюються як виняток, зроблений з продовольчих міркувань.

У вересні повідомлялось про судно з 20 тисячами тонн нітрату амонію – який може використовуватись як добриво і як вибухівка, – що безуспішно намагалось пристати в порт однієї з європейських країн.