Пошкоджене судно з небезпечним російським вантажем прямує до Мальти

Судно Ruby під мальтійським прапором, яке везе 20 тисяч тонн вибухонебезпечної аміачної селітри, змінило курс і йде до Мальти після того, як так і не увійшло в Балтійське море.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Мальтійське судно, завантажене в російській гавані на Кольському півострові, з кінця минулого тижня чекало нагоди пройти до Балтійського моря, де мало б потрапити до Клайпеди у Литві.

Після отриманих пошкоджень Ruby намагалось пристати у норвезькому Тромсе, а коли там відмовили – збиралось пропливти через територіальні води Данії. Зрештою воно залишилось у норвезьких водах.

Реклама:

У понеділок стало відомо, що судно взяло курс на Мальту для розвантаження вантажу і ремонту.

"Це означає, що судно не буде рухатися територіальними водами Швеції", – заявив представник Шведського транспортного агентства Мікаель Андерссон.

На борту судна перебуваюь 20 тисяч тонн аміачної селітри. Вона класифікується як небезпечний вантаж і за певних обставин може стати небезпечною хімічною речовиною, яка, серед іншого, стала причиною відомого вибуху в порту Бейрута в Лівані в 2020 році.

У квітні повідомлялось, як данський цивільний пором був змушений змінити курс біля острова Зеландія, оскільки в нього міг врізатись російський військовий корабель, що пропливав поруч.