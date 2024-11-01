В Киле задержали танкер с подозрительным грузом в Россию

Правоохранители немецкого портового города Киль задержали танкер, который перевозил груз в Россию без необходимых разрешительных документов.

Об этом сообщило местное издание Kieler Nachrichten, пишет "Европейская правда".

Проверки, как утверждается, состоялись еще на прошлой неделе.

Кильская полиция водных путей обратила внимание на один из танкеров в порту из-за отсутствия документов. Проверка показала, что груз на танкере был неправильно задекларирован.

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Дальнейшие расследования совместно с таможней подтвердили подозрение, что товар частично подпадает под действие европейских санкций против России. В результате танкеру было запрещено продолжать свой путь.

По информации агентства DPA, подсанкционный груз является "в общих чертах" видом удобрения.

Других деталей не приводится.

На ряд российских удобрений санкции ЕС не распространяются как исключение, сделанное из продовольственных соображений.

В сентябре сообщалось о судне с 20 тысячами тонн нитрата аммония – который может использоваться как удобрение и как взрывчатка, – которое безуспешно пыталось пристать в порт одной из европейских стран.