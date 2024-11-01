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У Дубліні сотні людей зібралися на гелловінський парад, який виявився фейком

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Новини — П'ятниця, 1 листопада 2024, 17:38 — Уляна Кричковська

У центрі ірландської столиці Дубліні у четвер, 31 жовтня, сотні людей прийшли на парад із нагоди Гелловіну, проте там вони дізналися, що анонс заходу був фейком. 

Про це пише Dublin Live, передає "Європейська правда".

Як повідомило видання, напередодні Гелловіну на сайті My Spirit Halloween зʼявилася інформація про парад ввечері 31 жовтня. Згодом поліція спростувала інформацію про парад та попросила натовп розійтися.

"Повідомляємо, що всупереч інформації, яка поширюється в інтернеті, сьогодні ввечері або вночі в центрі Дубліна не планується проведення параду на честь Гелловіну. Усіх, хто зараз перебуває на О'Коннел-стріт в очікуванні параду, просимо безпечно розійтися", – написали правоохоронці.

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Напередодні повідомляли, що президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден, вітали костюмованих гостей у Білому домі й традиційно дарували солодощі, а також книжки з нагоди свята Гелловін.

Як відомо, у січні пара покине президентську резиденцію, тож святкувала Гелловін там востаннє.

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