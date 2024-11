У Дубліні сотні людей зібралися на гелловінський парад, який виявився фейком

У центрі ірландської столиці Дубліні у четвер, 31 жовтня, сотні людей прийшли на парад із нагоди Гелловіну, проте там вони дізналися, що анонс заходу був фейком.

Про це пише Dublin Live, передає "Європейська правда".

Як повідомило видання, напередодні Гелловіну на сайті My Spirit Halloween зʼявилася інформація про парад ввечері 31 жовтня. Згодом поліція спростувала інформацію про парад та попросила натовп розійтися.

"Повідомляємо, що всупереч інформації, яка поширюється в інтернеті, сьогодні ввечері або вночі в центрі Дубліна не планується проведення параду на честь Гелловіну. Усіх, хто зараз перебуває на О'Коннел-стріт в очікуванні параду, просимо безпечно розійтися", – написали правоохоронці.

Реклама:

People waiting for a halloween parade. #Dublin No Gardai around, no official announcement, people waiting on the wrong side of the road... Someone did pull a big #hoax #Prank pic.twitter.com/zTQUShZrya

This large crowd gathered at O’Connell Street for a hoax Halloween parade that was published by a fake website that appears to be based in Pakistan.



This is just halloween, now think of how many people are fed with misinformation online on other issues. https://t.co/hRZAVrXmQm pic.twitter.com/Ee4RxA6WZP