В Дублине сотни людей собрались на хэллоуинский парад, а он оказался фейком

В центре ирландской столицы Дублине в четверг, 31 октября, сотни людей пришли на парад по случаю Хэллоуина, однако там они узнали, что анонс мероприятия был фейком.

Об этом пишет Dublin Live, передает "Европейская правда".

Как сообщило издание, накануне Хэллоуина на сайте My Spirit Halloween появилась информация о параде вечером 31 октября. Впоследствии полиция опровергла информацию о параде и попросила толпу разойтись.

"Сообщаем, что вопреки информации, которая распространяется в интернете, сегодня вечером или ночью в центре Дублина не планируется проведение парада в честь Хэллоуина. Всех, кто сейчас находится на О'Коннел-стрит в ожидании парада, просим безопасно разойтись", – написали правоохранители.

People waiting for a halloween parade. #Dublin No Gardai around, no official announcement, people waiting on the wrong side of the road... Someone did pull a big #hoax #Prank pic.twitter.com/zTQUShZrya

This large crowd gathered at O’Connell Street for a hoax Halloween parade that was published by a fake website that appears to be based in Pakistan.



This is just halloween, now think of how many people are fed with misinformation online on other issues. https://t.co/hRZAVrXmQm pic.twitter.com/Ee4RxA6WZP