В німецькому місті провели евакуацію через виявлені бомби часів Другої світової

Центральний вокзал північно-західного німецького міста Оснабрюк закрили в неділю, а прилеглу до нього зону евакуювали після виявлення чотирьох імовірних бомб часів Другої світової війни.

Про це повідомило dpa з посиланням на заяву залізничної компанії Deutsche Bahn (DB), інформує "Європейська правда".

Обмеження на міжміські, приміські та вантажні перевезення діятимуть протягом усього дня, а весь район навколо вокзалу стане зоною евакуації, повідомили в DB.

Близько 15 400 жителів були змушені евакуюватися зі своїх будинків.

Якщо бомби виявляться нерозірваними, будуть викликані фахівці зі знешкодження бомб.

У місті, розташованому за 70 кілометрів на схід від кордону з Нідерландами, неодноразово проводилися евакуації після виявлення бомб часів Другої світової війни.

Нагадаємо, в історичному центрі німецького Дрездена за останні місяці знайшли дві бомби часів Другої світової в районі обваленого мосту, який зараз демонтують. Через одну з них евакуювали значну частину центру Дрездена.

У французькому місті Ансі в листопаді провели евакуацію близько чотирьох тисяч осіб через 230-кілограмову бомбу.