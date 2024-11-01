Умєров та Остін обговорили залучення військових КНДР у війну проти України

Міністр оборони Рустем Умєров поспілкувася зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном залучення Росією північнокорейських військових у війну проти України.

Про це він повідомив у Facebook, передає "Європейська правда".

Умєров поділився: очільники оборонних відомств обговорили поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському та Курському напрямках, а також окремо обговорили залучення окупантами військових з КНДР у війну проти України.

Також посадовці зосередили увагу на подальшій підтримці з боку США оборонної індустрії України.

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За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Нагадаємо, як зазначала розвідка Естонії, участь північнокорейських підрозділів на українському фронті поки що не принесе особливих змін, і вони, ймовірно, зазнають великих втрат.

Також військові інформували, що впродовж останнього тижня російській армії вдалося окупувати близько 150 квадратних кілометрів на території Донецької області.