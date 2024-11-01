Умеров и Остин обсудили привлечение военных КНДР в войну против Украины

Министр обороны Рустем Умеров пообщался со своим американским коллегой Ллойдом Остином о привлечении Россией северокорейских военных в войну против Украины.

Об этом он сообщил в Facebook, передает "Европейская правда".

Умеров поделился: руководители оборонных ведомств обсудили текущую ситуацию на фронте, в частности на Покровском и Курском направлениях, а также отдельно обсудили привлечение оккупантами военных из КНДР в войну против Украины.

Также чиновники сосредоточили внимание на дальнейшей поддержке со стороны США оборонной индустрии Украины.

Реклама:

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Напомним, как отмечала разведка Эстонии, участие северокорейских подразделений на украинском фронте пока не принесет особых изменений, и они, вероятно, понесут большие потери.

Также военные информировали, что в течение последней недели российской армии удалось оккупировать около 150 квадратных километров на территории Донецкой области.