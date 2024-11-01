Разведка Британии: У войск КНДР, которые будут воевать против Украины, будут проблемы

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании указало, что северокорейские войска, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.

Об этом говорится в обзоре британской разведки за пятницу, 1 ноября, сообщает "Европейская правда".

Британское Минобороны ссылается на ранее раскрытые данные о том, что около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них "почти наверняка" развернуты в Курской области.

"Российские и корейские войска почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости, если ранее не проводили совместных военных учений", – говорится в обзоре.

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Среди прочего, войска КНДР "почти наверняка" будут иметь проблемы с эксплуатацией российской техники, интеграцией в российскую структуру командования и управления, а также преодолением языкового барьера с российскими войсками.

В разведке Эстонии также констатировали, что участие северокорейских подразделений на украинском фронте пока не принесет особых изменений, и они, вероятно, понесут большие потери.

Накануне в США заявили, что на Курщине находятся уже около 8000 северокорейских военных, которые в ближайшие дни могут быть привлечены к активным боевым действиям.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер убежден, что США и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаки "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне РФ.