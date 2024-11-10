В Литве оправдывают включение "антисемитской" партии в коалицию

В Социал-демократической партии Литвы, которая победила на парламентских выборах в октябре, защищают решение сформировать коалицию с партией "Заря Немана", чей лидер Ремигиюс Жемайтайтис находится под судом по обвинению в антисемитизме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Заместитель лидера литовских социал-демократов и кандидат в премьеры Литвы Гинтаутас Палуцкас сказал, что Жемайтайтис не будет работать в правительстве, но представители "Зари Немана" возглавят три из 14 министерств правительства.

Он подчеркнул, что объединение усилий с партией Жемайтайтиса было единственным способом создать устойчивую коалицию, и заявил о готовности объяснить свое решение международным партнерам Литвы.

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"Некоторые утверждают, что вся партия "Заря Немана" является антисемитской. Мы ее таковой не считаем. Антисемитизму нет места ни в социал-демократической партии, ни в ее правительстве", – заверил Палуцкас.

Социал-демократическая партия Литвы, победившая на парламентских выборах в октябре, сначала заявила, что не будет формировать коалицию с партией "Заря Немана". Однако позже она отказалась от этого обещания.

После этого президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что не видит возможностей для работы Жемайтайтиса в новом правительстве, поскольку это может создать проблемы в деле осуществления "активной и эффективной" внешней политики.

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