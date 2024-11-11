Шольц відповів Маску, який назвав його дурнем
Новини — Понеділок, 11 листопада 2024, 09:46 —
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на допис мільярдера Ілона Маска, в якому той назвав його дурнем.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Шольца наводить t-online.
На запитання, чи відчуває він роздратування через допис Маска, німецький канцлер відповів: "Це робить мені честь".
Він також додав, що не вважає себе зобов'язаним коментувати діяльність технологічних мільярдерів.
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"Він не глава держави", – зазначив Шольц.
Минулого тижня, коментуючи повідомлення про крах уряду Шольца, Маск написав в X (Twitter) німецькою мовою: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурень").
У відповідь на допис Маска заступниця речника уряду Крістіан Гоффманн зазначила: "Це просто свобода слова на X".
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