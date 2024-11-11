Шольц ответил Маску, который назвал его дураком

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на пост миллиардера Илона Маска, в котором тот назвал его дураком.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шольца приводит t-online.

На вопрос, чувствует ли он раздражение из-за сообщения Маска, немецкий канцлер ответил: "Это делает мне честь".

Он также добавил, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров.

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"Он не глава государства", – отметил Шольц.

На прошлой неделе, комментируя сообщения о крахе правительства Шольца, Маск написал в X (Twitter) на немецком языке: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурак").

В ответ на сообщение Маска заместитель спикера правительства Кристиан Хоффманн отметила: "Это просто свобода слова на X".