Шольц ответил Маску, который назвал его дураком
Новости — Понедельник, 11 ноября 2024, 09:46 —
Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на пост миллиардера Илона Маска, в котором тот назвал его дураком.
Как сообщает "Европейская правда", заявление Шольца приводит t-online.
На вопрос, чувствует ли он раздражение из-за сообщения Маска, немецкий канцлер ответил: "Это делает мне честь".
Он также добавил, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров.
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"Он не глава государства", – отметил Шольц.
На прошлой неделе, комментируя сообщения о крахе правительства Шольца, Маск написал в X (Twitter) на немецком языке: "Olaf ist ein Narr" ("Олаф – дурак").
В ответ на сообщение Маска заместитель спикера правительства Кристиан Хоффманн отметила: "Это просто свобода слова на X".
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