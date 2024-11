Боррель побував на Чернігівщині та ознайомився з будівництвом фортифікацій

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відвідав село Ягідне у Чернігівській області, яке пережило російську окупацію, а також ознайомився зі спорудженням фортифікаційних укріплень у прикордонній області.

Про це повідомили Боррель у себе в X (Twitter) та пресслужба ОК "Північ" у Facebook, передає "Європейська правда".

Боррель відвідав село Ягідне, у якому російські окупанти протягом місяця утримували 370 осіб людей у шкільному підвалі площею 170 квадратних метрів.

In Yahidne, Russian invaders held for a month an entire village – 370 people – in a school basement on 170m2.



Their ordeal takes us back to the darkest days of European history.



It is a gruesome reminder of what life under Russian occupation looks like for ordinary Ukrainians. pic.twitter.com/3nFs3BwtKy

