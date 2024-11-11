Укр Рус Eng

Боррель побывал на Черниговщине и ознакомился со строительством фортификаций

фото
Новости — Понедельник, 11 ноября 2024, 11:00 — Уляна Кричковская

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетил село Ягодное в Черниговской области, которое пережило российскую оккупацию, а также ознакомился со строительством фортификационных укреплений в приграничной области.

Об этом сообщили Боррель у себя в X (Twitter) и пресс-служба ОК "Север" в Facebook, передает "Европейская правда".

Боррель посетил село Ягодное, в котором российские оккупанты в течение месяца удерживали 370 человек людей в школьном подвале площадью 170 квадратных метров.

Фото: X
Фото: X

"Их испытания возвращают нас к самым темным дням европейской истории. Это ужасное напоминание о том, как выглядит жизнь под российской оккупацией для рядовых украинцев", – написал он.

Пресс-служба ОК "Север" отчиталась о визите делегации во главе с топ-дипломатом к границе в Черниговской области.

Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook

Военные проинформировали гостей об оперативной обстановке на границе, угрозах и готовности к обороне.

Также иностранные партнеры ознакомились с процессом и результатами сооружения фортификационных укреплений в приграничных районах области, отметили в пресс-службе. 

Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook

Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках своего визита в Украину посетила в том числе пограничное подразделение, которое обороняет украинско-российскую границу на Черниговщине. Также она посетила и село Ягодное.

Читайте интервью: Боррель: "ЕС будет с Украиной не из-за дружбы или своей щедрости. Просто это в наших интересах".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Боррель Война с РФ
Реклама: