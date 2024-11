Боррель побывал на Черниговщине и ознакомился со строительством фортификаций

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель посетил село Ягодное в Черниговской области, которое пережило российскую оккупацию, а также ознакомился со строительством фортификационных укреплений в приграничной области.

Об этом сообщили Боррель у себя в X (Twitter) и пресс-служба ОК "Север" в Facebook, передает "Европейская правда".

Боррель посетил село Ягодное, в котором российские оккупанты в течение месяца удерживали 370 человек людей в школьном подвале площадью 170 квадратных метров.

In Yahidne, Russian invaders held for a month an entire village – 370 people – in a school basement on 170m2.



Their ordeal takes us back to the darkest days of European history.



It is a gruesome reminder of what life under Russian occupation looks like for ordinary Ukrainians. pic.twitter.com/3nFs3BwtKy

Реклама: