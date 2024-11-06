Бербок відвідала підрозділ, що охороняє кордон з Росією на Чернігівщині

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у рамках свого візиту в Україну відвідала у тому числі прикордонний підрозділ, що обороняє українсько-російський кордон на Чернігівщині.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Разом із Бербок до військових прикордонного підрозділу поїхав також посол Німеччини Мартін Єгер.

Там вони провели зустріч із головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнекою, який дякував за німецьку допомогу та розповів про поточні потреби.

Реклама:

"Під час візиту німецькій стороні було продемонстровано, що уся допомога, надана західними партнерами, ефективно використовується для нарощення безпекових спроможностей та вирішення завдань, які виникли внаслідок російської агресії", – зазначили у Держприкордонслужбі.

Начальник Чернігівського прикордонного загону розповів німецькій делегації про ситуацію у їхній зоні відповідальності і розповів про технічні засоби, які використовують прикордонники, зокрема для протидії "Шахедам" та власного ведення розвідки.

Фото: ДПСУ

У рамках поїздки на Чернігівщину Бербок побувала також у підвалі школи в селі Ягідне, де у перший місяць війни російські військові утримували всіх його мешканців.

Президент Володимир Зеленський розповів про зустріч з Бербок у Києві, зазначивши, що вони говорили про "військову підтримку, інвестиції в оборону України та виклики, які стоять перед нами напередодні зими".

Під час візиту глава німецького МЗС оголосила про виділення 200 млн євро додаткової зимової допомоги для України.