Радниця президента Литви не підтверджує, що може очолити МЗС

Старша радниця президента Литви Аста Скайсгіріте, яку називали кандидаткою на посаду міністра закордонних справ, як і раніше, утримується від відповіді на запитання про можливість такого призначення.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Скайсгіріте наводить Delfi.

Раніше литовський президент Гітанас Науседа назвав свою радницю найкращою кандидаткою на посаду очільниці МЗС.

У Соціал-демократичній партії Литви, яка перемогла на парламентських виборах і формуватиме новий уряд, також заявили, що можуть розглянути кандидатуру Скайсгіріте на посаду міністра закордонних справ.

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Водночас сама Скайсгіріте заявляє, що подібні розмови є "поствиборними чутками".

"Ці розмови – поствиборні чутки, давайте не будемо квапити події", – зазначила вона.

Нещодавно литовським соціал-демократам довелось виправдовуватись за запрошення до формування коаліції партії "Зоря Німану", чий лідер Ремігіюс Жемайтайтіс перебуває під судом за звинуваченнями в антисемітизмі.

Своєю чергою президент Науседа сказав, що не бачить можливостей для роботи Жемайтайтіса в новому уряді, оскільки це може створити проблеми у справі здійснення "активної та ефективної" зовнішньої політики.

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