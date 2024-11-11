Советник президента Литвы не подтверждает, что может возглавить МИД

Старший советник президента Литвы Аста Скайсгирите, которую называли кандидатом на должность министра иностранных дел, по-прежнему воздерживается от ответа на вопрос о возможности такого назначения.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Скайсгирите приводит Delfi.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа назвал свою советницу лучшей кандидаткой на должность главы МИД.

В Социал-демократической партии Литвы, которая победила на парламентских выборах и будет формировать новое правительство, также заявили, что могут рассмотреть кандидатуру Скайсгирите на должность министра иностранных дел.

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В то же время сама Скайсгирите заявляет, что подобные разговоры являются "поствыборными слухами".

"Эти разговоры – поствыборные слухи, давайте не будем торопить события", – отметила она.

Недавно литовским социал-демократам пришлось оправдываться за приглашение к формированию коалиции партии "Заря Немана", чей лидер Ремигиюс Жемайтайтис находится под судом по обвинению в антисемитизме.

В свою очередь президент Науседа сказал, что не видит возможностей для работы Жемайтайтиса в новом правительстве, поскольку это может создать проблемы в деле осуществления "активной и эффективной" внешней политики.

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