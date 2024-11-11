Польща планує пропонувати США та НАТО розширити дію "протиракетного щита"

Віцепремʼєр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна вестиме переговори із США та НАТО про розширення зони застосування "протиракетного щита" Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив у контексті планів відкриття на півночі Польщі бази ПРО США, цитує RMF24, передає "Європейська правда".

Очільник Міноборони Польщі акцентував, що країна буде спілкуватися із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та "друзями із США" щодо "розширення операції протиракетного щита".

"На мою думку, нам потрібно розширити сферу дії протиракетного щита, і ми обов’язково про це говоритимемо з генеральним секретарем НАТО і з нашими друзями зі США", – акцентував він.

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На думку очільника оборонного відомства країни, у цих переговорах його Польська селянська партія (яку він очолює) може відіграти дуже важливу роль з огляду на добрі контакти як з демократами, так і з республіканцями.

Косіняк-Камиш підкреслив, що польсько-американський союз – дуже міцний, про що свідчить відкриття у найближчу середу бази ПРО США у Редзіково.

Він додав, що це не просто американська інвестиція, а діяльність всього НАТО.

Повідомляли, голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера інформував, що на півночі Польщі у Редзіково у середу, 13 листопада, офіційно відкриють базу протиракетної оборони США.

Як відомо, за підсумками липневого саміту НАТО у Вашингтоні було оголошено про те, що новий американський об'єкт протиракетної оборони в польському Редзіково введений в дію і готовий до оборони Альянсу.

У жовтні очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в країні незабаром відкриють базу ПРО та висловив сподівання, що вона буде збивати й російські ракети, які летять у бік Польщі.