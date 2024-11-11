Польша планирует предлагать США и НАТО расширить действие "противоракетного щита"

Вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна будет вести переговоры с США и НАТО о расширении зоны применения "противоракетного щита" Североатлантического альянса.

Об этом он заявил в контексте планов открытия на севере Польши базы ПРО США, цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

Глава Минобороны Польши акцентировал, что страна будет общаться с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и "друзьями из США" по "расширению операции противоракетного щита".

"По моему мнению, нам нужно расширить сферу действия противоракетного щита, и мы обязательно об этом будем говорить с генеральным секретарем НАТО и с нашими друзьями из США", – акцентировал он.

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По мнению главы оборонного ведомства страны, в этих переговорах его Польская крестьянская партия (которую он возглавляет) может сыграть очень важную роль, учитывая хорошие контакты как с демократами, так и с республиканцами.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что польско-американский союз – очень прочный, о чем свидетельствует открытие в ближайшую среду базы ПРО США в Редзиково.

Он добавил, что это не просто американская инвестиция, а деятельность всего НАТО.

Сообщалось, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера информировал, что на севере Польши в Редзиково в среду, 13 ноября, официально откроют базу противоракетной обороны США.

Как известно, по итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено о том, что новый американский объект противоракетной обороны в польском Редзиково введен в действие и готов к обороне Альянса.

В октябре глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в стране вскоре откроют базу ПРО и выразил надежду, что она будет сбивать и российские ракеты, которые летят в сторону Польши.