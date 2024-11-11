Лидер скандальной партии Литвы оправдался на фоне обвинений в антисемитизме

Лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис выступил с заявлением к послам ЕС, НАТО и Израиля, в котором отверг обвинения в антисемитизме.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, свое заявление, в котором он отверг обвинения в антисемитизме, из-за которых находится под судом, политик адресовал послам стран НАТО и ЕС, а также Израиля.

"Политические оппоненты, проигравшие недавние выборы в литовский парламент, активно распространяют сообщения о том, что и я, и политическая партия "Заря Немана", которая будет участвовать в правящей коалиции, являются антисемитами", – заявил он.

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Жемайтайтис заявил, что хочет "лично заверить", что это не так "и никогда не было так".

В заявлении Жемайтайтис отверг обвинения в антисемитизме, настаивая на том, что его посты в социальных сетях критиковали Израиль, а не выражали ненависть к еврейскому народу.

Он также сказал, что уважает людей разных национальностей, "которые на протяжении веков способствовали и способствуют сохранению независимости Литвы и росту ее процветания".

"Я считаю, что равенство всех людей, уважение к личности и человеческому достоинству каждого человека является основой каждого правового государства. Я лишь критиковал недавние действия Израиля в Палестине, которые, кстати, также критикуют многие политические лидеры во всем мире", – подчеркнул он.

Жемайтайтис настаивает на том, что его политические оппоненты использовали его заявления в политических целях во время нынешних избирательных кампаний.

Он рассказал, что во время избирательной кампании встречался с представителями еврейской общины в Каунасе, посетил каунасскую синагогу, где выразил свое сожаление, объяснил свою позицию и выразил свое уважение к еврейскому народу.

"Поэтому я еще раз искренне уверяю вас, что моя личная критика действий руководства Государства Израиль никоим образом не является критикой нации в целом", – добавил он.

Как известно, литовским социал-демократам пришлось оправдываться за приглашение к формированию коалиции партии "Заря Немана".

В свою очередь президент Науседа сказал, что не видит возможностей для работы Жемайтайтиса в новом правительстве, поскольку это может создать проблемы в деле осуществления "активной и эффективной" внешней политики.

Уже 11 ноября стало известно, что социал-демократическая партия Литвы, которая победила на парламентских выборах и формирует правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с Союзом демократов "Во имя Литвы" и партией "Заря Немана".