В Варшаве перед шествием ко Дню независимости задержали более 70 человек

Перед официальным началом традиционного шествия в центре Варшавы ко Дню независимости Польши правоохранители задержали 75 человек.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом объявили в полиции.

По состоянию на 14:00, когда должно было начинаться шествие, в Варшаве задержали 75 человек. Среди прочего, у них изъяли несколько сотен различных файеров и 440 петард, 22 стробоскопа и два полноценных фейерверка. Использование пиротехники в столице в этот день было под запретом.

Также у задержанных обнаружили флаг ультраправой группы и советский флаг с серпом и молотом.

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Do godziny 14 policjanci pełniący służbę przy zabezpieczeniu zgromadzeń odbywających się w centrum miasta podjęli interwencje wobec 75 osób posiadających materiały pirotechniczne.



Zabezpieczono: 212 rac, 440 petard, 201 flar, 22 tzw. stroboskopy i 2 wyrzutnie. pic.twitter.com/jfmjBhhi7F – Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2024

Само шествие проходит без значительных инцидентов, комментировали в полиции около 15:00. Организаторы оценивают количество присутствующих в 100 тысяч человек.

Piotr Szydlowski / RMF FM

Кое-где участники все же используют пиротехнику, но ее гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Напомним, власти Варшавы дали разрешение организаторам ежегодного Марша независимости, посвященного провозглашению независимости Польши 11 ноября – перед этим акцию не регистрировали из-за нарушений при подаче заявки.

На прошлогоднее шествие пришли десятки тысяч людей, оно прошло относительно мирно. Одна группа принесла с собой флаги ЕС и ЛГБТК+, которые топтали, а один радужный флаг был сожжен. По результатам марша задержали 56 человек и изъяли более тысячи пиротехнических средств.