Президент Литвы обещает не утверждать министров правительства от "антисемитской" партии

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что не утвердит кандидатов в правительство из партии "Заря Немана", возглавляемой обвиняемым в антисемитизме Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Науседа заявил, что руководство социал-демократов может даже не пытаться выдвинуть кандидатов от "Зари Немана"

"Я очень четко сказал лидерам Социал-демократической партии, что не буду утверждать и не позволю им даже пытаться выдвинуть кандидатов "Зари Немана" из самой партии. Они могут попытаться выдвинуть кандидатов-технократов", – сказал он.

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"Я не знаю, кто из уважающих себя людей захочет идентифицировать себя с лидером другой партии, если такие появятся, мы обсудим", – добавил литовский президент.

Поэтому он утверждает, что при утверждении правительства могут возникнуть некоторые препятствия для реализации коалиционного соглашения.

"В такой стране, как наша Литва, растет какой-то бытовой, примитивный антисемитизм. (...) Говорить о Холокосте, о вещах, которые унижают еврейский народ, – никто себе этого не позволяет, и это невероятно в цивилизованном мире", – подчеркнул Науседа.

Ранее президент Литвы назвал ошибкой приглашение в коалицию партии "Заря Немана".

Напомним, 11 ноября стало известно, что Социал-демократическая партия Литвы, которая победила на парламентских выборах и формирует правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с Союзом демократов "Во имя Литвы" и партией "Заря Немана". Социал-демократам сразу пришлось оправдываться за приглашение последних.

Лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис выступил с заявлением к послам ЕС, НАТО и Израиля, в котором отрицает обвинения в антисемитских взглядах.