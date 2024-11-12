ЗМІ: Прем’єр Британії вимагатиме від Байдена $20 млрд кредиту для України до приходу Трампа

Прем’єр Британії Кір Стармер планує закликати президента США Джо Байдена виділити кошти для кредиту Україні в розмірі 20 мільярдів доларів в рамках більшого кредиту "Групи семи" до того, як Дональд Трамп вступить на посаду.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо The Telegraph.

Прем'єр-міністр Британії наполягає на проведенні особистих переговорів з Байденом, президентом США, який залишає посаду, коли вони обидва візьмуть участь у саміті G20 у Бразилії наступного тижня.

Один з акцентів лобіювання Лондона полягає в тому, щоб країни G7 – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія та США – виконали свої обіцянки щодо надання нових кредитів Україні.

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Світові лідери G7 ще в червні домовилися про виділення Києву 50 мільярдів доларів, які частково фінансуватимуться за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, знерухомлених після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

США пообіцяли надати 20 мільярдів доларів з 50 мільярдів доларів, однак ці кошти ще не надані. Минулого місяця американська влада повідомила, що гроші готуються до виділення цього року.

Один з інсайдерів британського уряду, близький до політичних дискусій, сказав, що Британія готова "тримати Байдена за руку і ногу" щодо виконання обіцянки.

Переговори Стармера на саміті G20 ще не узгоджені і не оголошені, але представники Даунінг-стріт і Міністерства закордонних справ очікують, що двостороння зустріч з Байденом буде узгоджена.

Очікується, що Девід Леммі, міністр закордонних справ, наполягатиме на тих самих аргументах щодо надання кредитних обіцянок на зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Римі наприкінці цього місяця.

Очікується, що Стармер також скаже, що Україна повинна нарешті отримати дозвіл на запуск ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow вглиб Росії, проти чого виступає Байден.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія розглядає можливість дозволити бельгійському депозитарію Euroclear безпосередньо використати заморожені російські активи, щоб захистити позику Україні на 50 млрд доларів від дій Росії у відповідь.

У жовтні G7 фіналізувала параметри надання позики у 50 млрд доларів Україні, про яку домовились у червні на саміті в Італії.

Сума внеску Британії становитиме 2,26 млрд фунтів стерлінгів, або ж 2,94 млрд доларів США.