Первые добровольцы Украинского легиона в Польше подписали контракты, заявок уже 600

Первые добровольцы, которые присоединяются к Украинскому легиону в Польше, подписали контракты о прохождении военной службы, а общее количество заявок возросло до 600.

Об этом сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Подписание контрактов с первой группой добровольцев состоялось 12 ноября в рекрутинговом центре при генеральном консульстве Украины в Люблине.

По процедуре руководитель рекрутингового центра по очереди просил каждого из добровольцев подписать контракт, с которыми они ознакомились заранее.

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Численность группы не уточняется.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало ноября в Украинский легион в Польше подали более 500 заявок из 30 стран мира.

На брифинге для СМИ представитель рекрутингового центра Петро Горкуша заявил, что в настоящее время их количество возросло до 600.

Обучение добровольцев должно начаться на территории Польши до конца 2024 года.

По двусторонней договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев легиона военной формой и медикаментами, а польская – предоставляет соответствующую инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.