ЗМІ: Дуда відмовився від спільного фото на саміті в Баку через Лукашенка

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився позувати на спільному фото учасників кліматичного саміту ООН (COP-29) у Баку через присутність глави Білорусі Александра Лукашенка.

Про це стало відомо Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Кореспондент телеканалу Гжегож Урбанек з’ясував, що польський президент не хотів бути на спільній фотографії з Лукашенком.

"Президент бойкотував цей момент через те, що там був присутній білоруський лідер Александр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, у зв'язку з участю Білорусі на українському фронті", – розповів репортер.

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Своєю чергою джерело телеканалу Interia в оточенні Дуди розповіло, що це було його свідоме рішення.

"Сімейне фото є сімейним фото, пан президент вирішив, що не хоче мати таку світлину з Александром Лукашенком", – зазначив співрозмовник телеканалу.

За його словами, "такі жести в політиці мають велике значення, і це був свідомий вчинок президента".

Минулого року на кліматичному саміті в Дубаї президенти Польщі, Латвії та Литви також відмовились від спільної фотографії через Лукашенка.

Також нещодавно представники литовської влади критикували генсека ООН Антоніу Гутерреша за участь у саміті БРІКС у РФ і, зокрема, за обійми з Лукашенком.