СМИ: Дуда отказался от совместного фото на саммите в Баку из-за Лукашенко

Президент Польши Анджей Дуда отказался позировать на совместном фото участников климатического саммита ООН (COP-29) в Баку из-за присутствия главы Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом стало известно Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Корреспондент телеканала Гжегож Урбанек выяснил, что польский президент не хотел быть на совместной фотографии с Лукашенко.

"Президент бойкотировал этот момент из-за того, что там присутствовал белорусский лидер Александр Лукашенко. Так было и в прошлом году. Это символическое отмежевание, среди прочего, в связи с участием Беларуси на украинском фронте", – рассказал репортер.

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В свою очередь источник телеканала Interia в окружении Дуды рассказал, что это было его сознательное решение.

"Семейное фото является семейным фото, господин президент решил, что не хочет иметь такую фотографию с Александром Лукашенко", – отметил собеседник телеканала.

По его словам, "такие жесты в политике имеют большое значение, и это был сознательный поступок президента".

В прошлом году на климатическом саммите в Дубае президенты Польши, Латвии и Литвы также отказались от совместной фотографии из-за Лукашенко.

Также недавно представители литовской власти критиковали генсека ООН Антониу Гутерреша за участие в саммите БРИКС в РФ и, в частности, за объятия с Лукашенко.