У Литві планують багатотисячний протест проти нової коаліції з "антисемітською" партією

Міська влада литовської столиці Вільнюса дала дозвіл на проведення акції протесту проти включення до складу нової керівної коаліції партії "Зоря Німану", очолюваної звинуваченим в антисемітизмі Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Акція протесту за участю близько п’яти тисяч осіб запланована на четвер, 14 листопада – у день першого засідання Сейму нового скликання.

"Ми збираємося, щоб показати, що є люди, які вважають, що в політиці мають бути червоні лінії та критерії пристойності, один із яких – нульова терпимість до антисемітизму", – ідеться в запрошенні на мітинг у Facebook.

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Демонстрацію організовують адвокат і письменник Юстінас Жілінскас, театральна критикиня Сігіта Івашкайте, музикант Мартінас Мешкеріс і адвокат Альгімантас Чепас.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Соціал-демократична партія Литви, яка перемогла на парламентських виборах і формує керівну більшість, підписала коаліційну угоду із Союзом демократів "В ім'я Литви" і партією "Зоря Німану". Соціал-демократам одразу довелось виправдовуватися за запрошення останніх.

Лідер партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс виступив із заявою до послів ЄС, НАТО та Ізраїлю, в якій заперечує звинувачення в антисемітських поглядах.

Литовський президент Гітанас Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.