В самолете во Франкфурт 11 человек пострадали из-за сильной турбулентности

Самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Буэнос-Айреса во Франкфурт, попал в сильную турбулентность, в результате чего пострадали 11 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как рассказали в авиакомпании, самолет попал в сильную турбулентность во время полета над Атлантическим океаном.

"К сожалению, пять пассажиров и шесть членов экипажа получили преимущественно незначительные травмы", – сообщил представитель Lufthansa в электронном письме агентству.

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При этом он добавил, что турбулентность была непродолжительной и безопасности полета ничего не угрожало.

Впоследствии авиалайнер совершил посадку в запланированном месте назначения. Все пострадавшие сразу после приземления получили медицинскую помощь.

Всего на борту самолета Boeing 747-8 находились 329 пассажиров и 19 членов экипажа.

Напомним, в мае рейс Qatar Airways из Дохи в Ирландию попал в турбулентность, в результате чего пострадали 12 человек.

Сообщалось также, что в начале октября у рейса Ryanair, который должен был отправляться из города на юге Италии, во время подготовки к взлету загорелся мотор.