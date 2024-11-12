Франція викликала посла Ізраїлю через "дипломатичний інцидент" в Єрусалимі

До Міністерства закордонних справ Франції викликали посла Ізраїлю після дипломатичного інциденту, що стався 7 листопада в Єрусалимі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Інцидент, про який йдеться, відбувся 7 листопада, коли співробітники ізраїльської служби безпеки увійшли до церковної території, яка є власністю Франції.

"Не маючи на те дозволу, співробітники ізраїльської служби безпеки увійшли на територію озброєними", – зазначили в МЗС Франції.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який прямував до Єрусалима, скасував свій візит до цього церковного комплексу, який був запланований спочатку.

На додаток до цього епізоду "два співробітники Генерального консульства Франції в Єрусалимі були затримані ізраїльською службою безпеки", а потім "звільнені після втручання міністра".

У вівторок ізраїльському послу Джошуа Зарке у МЗС Франції сказали, "що присутність озброєної ізраїльської охорони на території Елеони та арешт двох жандармів із Генерального консульства Франції в Єрусалимі, які мають дипломатичний статус, є неприйнятними".

Цей інцидент тим більше "неприйнятний", оскільки він стався "між двома країнами, які мають міцні двосторонні відносини, і в рамках візиту, спрямованого на розрядку напруженості", додали у відомстві.

"Буде вжито заходів, щоб подібні дії більше не повторювалися", – резюмували у МЗС Франції.

Церква Елеони – одне з кількох французьких володінь в Єрусалимі, відомих як Французьке національне надбання на Святій Землі, що є власністю Французької Республіки.

Нещодавно французький президент Емманюель Макрон закликав припинити постачання Ізраїлю наступального озброєння, яке використовується в Газі, а також сперечався з Біньяміном Нетаньягу про те, як виник Ізраїль.