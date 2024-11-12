Франция вызвала посла Израиля из-за "дипломатического инцидента" в Иерусалиме

В Министерство иностранных дел Франции вызвали посла Израиля после дипломатического инцидента, произошедшего 7 ноября в Иерусалиме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 ноября, когда сотрудники израильской службы безопасности вошли на церковную территорию, которая является собственностью Франции.

"Не имея на то разрешения, сотрудники израильской службы безопасности вошли на территорию вооруженными", – отметили в МИД Франции.

Реклама:

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который направлялся в Иерусалим, отменил свой визит в этот церковный комплекс, который был запланирован изначально.

В дополнение к этому эпизоду "два сотрудника Генерального консульства Франции в Иерусалиме были задержаны израильской службой безопасности", а затем "освобождены после вмешательства министра".

Во вторник израильскому послу Джошуа Зарке в МИД Франции сказали, "что присутствие вооруженной израильской охраны на территории Элеоны и арест двух жандармов из Генерального консульства Франции в Иерусалиме, которые имеют дипломатический статус, являются неприемлемыми".

Этот инцидент тем более "неприемлем", что он произошел "между двумя странами, которые имеют прочные двусторонние отношения, и в рамках визита, направленного на разрядку напряженности", добавили в ведомстве.

"Будут приняты меры, чтобы подобные действия больше не повторялись", – резюмировали в МИД Франции.

Церковь Элеоны – одно из нескольких французских владений в Иерусалиме, известных как Французское национальное достояние на Святой Земле, которая является собственностью Французской Республики.

Недавно французский президент Эмманюэль Макрон призвал прекратить поставки Израилю наступательного вооружения, которое используется в Газе, а также спорил с Биньямином Нетаньяху о том, как возник Израиль.