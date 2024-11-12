ЕС дал Финляндии 16 млн евро на противодействие нелегальной миграции

Европейская комиссия выделила 16 млн евро экстренного финансирования Пограничной службе Финляндии для покрытия дополнительных расходов на борьбу с нелегальной иммиграцией на восточной границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в финской Пограничной службе.

Финансирование, которое поступит из одного из фондов Евросоюза по вопросам внутренних дел, покроет дополнительные расходы пограничников Финляндии на персонал, расходы на проезд и проживание, а также закупку различных услуг и оборудования.

Эти меры усилят контроль над восточной границей Финляндии и меры по противодействию нелегальной миграции на пунктах пересечения границы, говорится в сообщении.

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Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису, который усилился с осени 2023 года.

В конце октября пограничная служба Финляндии окончательно закрыла временные пункты пересечения границы в Лиексанском районе "Инари" и "Париккала".

Кроме того, в финском городе Ваалимаа уже частично построен забор на восточной границе с Россией.