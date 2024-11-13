МЗС про показ стрічки про "кохання українки та росіянина" у Талліні: Викликає розчарування

На Талліннському кінофестивалі PÖFF планують показати стрічку російського режисера Бориса Гуца "Глухі коханці", що розповідає про "кохання українки та росіянина" – Міністерство закордонних справ України закликало цього не робити.

Про це йдеться у дописі МЗС у X (Twitter), передає "Європейська правда".

На сайті кінофестивалю вказано, що "Глухі коханці" (Deaf Lovers) розповідає про історію хлопця й дівчини, які зустрічаються у Стамбулі та закохуються, але "все не так яскраво, як здається, оскільки дівчина – українка, а хлопець – росіянин".

За сюжетом, обидва герої мають вади слуху. В описі фільму стверджують, що автор кінострічки "через головних героїв робить велике узагальнення, що не можна бути глухим до війни, але й не можна бути німими".

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"Потрібні покоління, щоб соціальна пам'ять згасла і більше не заважала коханню", – йдеться в описі фільму.

Фото: PÖFF

У МЗС України заявили, що воєнні злочини не можуть бути виправдані, а чергова спроба гуманізувати Росію як агресора та відбілити її, використовуючи культуру як інструмент, викликає розчарування.

Відомство закликало переглянути можливість включення фільму "Глухі коханці" до програми.

Напередодні також на це відреагувало Держкіно.Там звернулися до організаторів заходу з проханням скасувати показ фільму як такого, що "несе ризик пропаганди".

У вересні писали, що інший резонансний фільм "Росіяни на війні" показали на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.

Генеральне консульство України в Торонто також висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на тамтешньому міжнародному кінофестивалі.