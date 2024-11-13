МИД о показе фильма о "любви украинки и россиянина" в Таллине: Вызывает разочарование

На Таллиннском кинофестивале PÖFF планируют показать ленту российского режиссера Бориса Гуца "Глухие любовники", рассказывающую о "любви украинки и россиянина" – Министерство иностранных дел Украины призвало этого не делать.

Об этом говорится в сообщении МИД в X (Twitter), передает "Европейская правда".

На сайте кинофестиваля указано, что "Глухие любовники" (Deaf Lovers) рассказывает об истории парня и девушки, которые встречаются в Стамбуле и влюбляются, но "все не так ярко, как кажется, поскольку девушка – украинка, а парень – русский".

По сюжету, оба героя имеют недостатки слуха. В описании фильма утверждают, что автор киноленты "через главных героев делает большое обобщение, что нельзя быть глухим к войне, но и нельзя быть немыми".

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"Нужны поколения, чтобы социальная память угасла и больше не мешала любви", – говорится в описании фильма.

Фото: PÖFF

В МИД заявили, что военные преступления не могут быть оправданы, а очередная попытка гуманизировать Россию как агрессора и отбелить ее, используя культуру как инструмент, вызывает разочарование.

Ведомство призвало пересмотреть возможность включения фильма "Глухие любовники" в программу.

Накануне также на это отреагировало Госкино. Там обратились к организаторам мероприятия с просьбой отменить показ фильма как такого, что "несет риск пропаганды".

В сентябре писали, что фильм "Русские на войне" показали на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту ленту.

Генеральное консульство Украины в Торонто также выразило протест против намерений показать "Русских на войне" на тамошнем международном кинофестивале.