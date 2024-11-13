У Польщі запропонували зробити переддень Різдва вихідним

Польські законодавці розглядають законопроєкт, який зробить Святвечір офіційним державним святом; прихильники сподіваються, що новий закон може набути чинності вже у 2024 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Законодавці з блоку "Лівиця", що входить до керівної коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, подали відповідний проєкт до парламенту.

"24 грудня кожен думає про те, щоб бути поруч зі своєю сім'єю вдома... Ми вважаємо, що це має бути вихідний день для нас і наших близьких", – заявила депутатка від лівих Анна-Марія Жуковська, яка сама не є віруючою.

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Вона додала, що Різдво святкують не лише віруючі люди, оскільки багато хто, незалежно від своїх переконань, хоче провести свято з близькими і вшанувати заповітні традиції.

"Багато людей піднімають такі питання, як економіка або ВВП, але Святвечір не є звичайним робочим днем, тому ми розраховуємо на широку підтримку нашої пропозиції", – сказала Агнешка Дзем'янович-Бонк, міністерка з питань сім'ї, праці та соціальної політики від партії "Нова лівиця".

Консервативний президент Польщі Анджей Дуда вже висловив свою підтримку і заявив, що підпише законопроєкт, якщо він буде прийнятий парламентом. З іншого боку, пропозиція розділила коаліцію: деякі депутати з центристської партії "Польща 2050" та Польської народної партії виступають проти неї.

"Більшість людей хочуть мати вільний Святвечір, але кожен вихідний день коштує економіці мільярди злотих", – заявила міністерка фінансів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч від партії "Польща 2050".

Минулої п'ятниці польський парламент відправив законопроєкт про оголошення Святвечора державним святом на доопрацювання в парламентські комітети.

Ліві депутати сподіваються, що якщо парламентська робота над законопроєктом пройде гладко, то Святвечір може стати державним святом ще цього року. Однак спікер парламенту Шимон Головня назвав такі шанси "помірними".

Перед тим як піти в політику, Головня, католицький активіст і телеведучий, сказав, що він задоволений тим, що проєкт був поданий, але пояснив, що залишилося занадто мало часу для того, щоб законопроєкт був прийнятий і підписаний президентом цього року.

Святвечір є державним святом у Болгарії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литві, Португалії, Фінляндії та інших країнах.

У Польщі напередодні Різдва робочий день скорочений, і залежно від домовленостей компаній, працівники можуть закінчити роботу раніше або мати вихідний день.

Як повідомлялося, чеська столиця обрала серед поданих заявок дерево, яке стане різдвяною ялинкою на Староміській площі – 65-річну смереку, що росте біля садиби у Лужицьких горах.