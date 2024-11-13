В Польше предложили сделать канун Рождества выходным

Польские законодатели рассматривают законопроект, который сделает канун Рождества официальным государственным праздником; сторонники надеются, что новый закон может вступить в силу уже в 2024 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Законодатели из блока "Левица", входящего в правящую коалицию премьер-министра Дональда Туска, подали соответствующий проект в парламент.

"24 декабря каждый думает о том, чтобы быть рядом со своей семьей дома. (...) Мы считаем, что это должен быть выходной день для нас и наших близких", – заявила депутат от левых Анна-Мария Жуковская, которая сама не является верующей.

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Она добавила, что Рождество празднуют не только верующие люди, поскольку многие, независимо от своих убеждений, хотят провести праздник с близкими и почтить заветные традиции.

"Многие люди поднимают такие вопросы, как экономика или ВВП, но Сочельник не является обычным рабочим днем, поэтому мы рассчитываем на широкую поддержку нашего предложения", – сказала Агнешка Дземьянович-Бонк, министр по вопросам семьи, труда и социальной политики от партии "Новая левица".

Консервативный президент Польши Анджей Дуда уже выразил свою поддержку и заявил, что подпишет законопроект, если он будет принят парламентом. С другой стороны, предложение разделило правящую коалицию: некоторые депутаты из центристской партии "Польша 2050" и Польской народной партии выступают против него.

"Большинство людей хотят иметь свободный канун Рождеств, но каждый выходной день стоит экономике миллиарды злотых, поэтому стоит задуматься, нет ли других дней (для объявления выходных)", – заявила министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч от партии "Польша 2050".

В прошлую пятницу польский парламент отправил законопроект об объявлении Сочельника государственным праздником на доработку в парламентские комитеты.

Левые депутаты надеются, что если парламентская работа над законопроектом пройдет гладко, то Сочельник может стать государственным праздником еще в этом году. Однако спикер парламента Шимон Головня назвал такие шансы "умеренными".

Перед тем, как уйти в политику, Головня, католический активист и телеведущий, сказал, что он доволен тем, что проект был подан, но объяснил, что осталось слишком мало времени для того, чтобы законопроект был принят и подписан президентом в этом году.

Канун Рождества является государственным праздником в Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Португалии, Финляндии и других странах.

В Польше накануне Рождества рабочий день сокращен, и в зависимости от договоренностей компании, работники могут закончить работу раньше или иметь выходной день.

Как сообщалось, чешская столица выбрала среди поданных заявок дерево, которое станет рождественской елкой на Староместской площади – 65-летнюю ель, растущую возле усадьбы в Лужицких горах.