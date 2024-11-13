В Греции планируют масштабное реформирование военной структуры страны

Министр обороны Греции Никос Дендиас намерен ввести значительный пересмотр военной структуры страны, направленный на повышение эффективности и модернизацию всех видов Вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Новая стратегия сосредоточена на оптимизации армии, флота и ВВС с целью более эффективного удовлетворения текущих оперативных потребностей.

Среди ключевых изменений – расформирование не менее шести недоукомплектованных пехотных батальонов в составе армии, перераспределение личного состава в подразделения с целевым уровнем укомплектованности на уровне 70%. Эта реструктуризация имеет целью отойти от многолетней практики содержания военных объектов исключительно для поддержки местной экономики.

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Детальный план будет представлен в парламенте в среду.

Реформы Дендиаса также будут касаться военных баз, которые не используются в полной мере. Министерство обороны планирует закрыть несколько объектов, консолидируя ресурсы для повышения эффективности. В частности, ожидается, что 132 военных городка будут закрыты до 2030 года в рамках долгосрочного плана оптимизации.

В Военно-воздушных силах основное внимание будет сосредоточено на поддержке трех основных типов истребителей: F-16, Rafale и будущих F-35. Старые истребители Mirage 2000-5 будут постепенно сняты с вооружения, а модели F-16 Block 50 будут модернизированы до усовершенствованного варианта Viper. Кроме того, Воздушные силы получат шесть новых самолетов Rafale, что усилит их воздушные возможности.

Военно-морской флот также претерпит изменения: на замену старым кораблям S-класса будут введены четыре новых фрегата FDI. План также предусматривает будущее приобретение корветов, возможно, в рамках программы Европейского Союза, для усиления морской обороны Греции.

Важным аспектом новой структуры является внедрение комплексной трехуровневой системы противовоздушной обороны, охватывающей все воздушное пространство Греции от острова Еврос до острова Крит. Эта система призвана обеспечить полную защиту национального воздушного пространства и повысить общую военную готовность.

Ранее Никос Дендиас объявил о планах реформирования греческого военного резерва.

Напомним, Греция отклонила запрос Эстонии, Латвии и Литвы на отправку своих истребителей для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства, ссылаясь на свои текущие обязательства на Балканах.