Прикордонники програли апеляцію в ЄС на торговельну марку з "русскім воєнним кораблем"

Державна прикордонна служба України програла в Суді ЄС апеляцію на реєстрацію торговельною маркою послання українського прикордонника "Русскій воєнний корабль, іди на **й".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у рішенні Суду ЄС, яке також підтвердили "ЄвроПравді" у Держприкордонслужбі.

Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) відмовилося зареєструвати таку торговельну марку в 2023 році. У ДПСУ просили Суд ЄС анулювати це рішення.

"EUIPO відмовило в реєстрації на підставі того, що знак є політичним гаслом, позбавленим розпізнавального характеру для товарів і послуг", – йшлося у рішенні EUIPO.

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Команда юристів від імені ДПСУ намагалася переконати EUIPO зареєструвати послання українського прикордонника для російського корабля як торгову марку.

ДОПОВНЕНО о 14:41. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Європейській правді" визнав, що таке рішення суду – прикре, та він впевнений, що "Європейський Офіс інтелектуальної власності і європейські судові інстанції керуються нормами законодавства".

"Сподіваємось, що вони так само не допустять можливих реєстрацій з цим висловом будь-ким іншим", – акцентував він.

Також він проінформував, що свою заявку на користь Державної прикордонної служби України в процесі уступила одна компанія з країн Європи, яка подавала на реєстрацію торгову марку з цим висловом.

Як відомо, юристи вперше подали заявку на торговельну марку 16 березня 2022 року від імені військового, який вперше вимовив цю фразу, тоді EUIPO заявило, що слоган буде сприйматися як такий, що "суперечить загальноприйнятим принципам моралі", зокрема й через те, що йдеться про намір отримувати фінансовий прибуток з того, що є трагічною подією".

Щоб обійти звинувачення у спекуляції на війні та з міркувань безпеки, пов'язаних із розголошенням імені військового, адвокати подали повторну заяву вже від імені ДПСУ, але відомство знову відхилило заявку.

Юристи подали апеляцію в лютому 2023 року, але EUIPO відхилило її в грудні минулого року, стверджуючи, що за фразою не можна ідентифікувати та відрізнити товари чи послуги, що є критерієм для торгової марки.

У лютому 2024 року адвокати знову подали апеляцію на відмову.

"Фраза, про яку йдеться, дуже інтенсивно використовувалася в некомерційному контексті (російська агресія) і обов'язково буде дуже тісно асоціюватися з цим контекстом і в цей недавній історичний момент, добре відомий пересічному споживачеві в ЄС. Тому вона не буде сприйматися відповідною громадськістю як вказівка на комерційне походження товарів і послуг, які вона позначає", – заявив у своєму рішенні Суд ЄС.

У січні 2023 року писали, що фразою 2022 року в Литві визнали звернення українських захисників острова Зміїний.

Також на початку січня 2023 року американські дипломати у Києві провели новорічну ніч в укритті посольства через повітряні тривоги, та розповіли, що за цей час також обрали фразою року послання для російського корабля.