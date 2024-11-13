Пограничники проиграли апелляцию в ЕС на торговую марку с "русским военным кораблем"

Государственная пограничная служба Украины проиграла в Суде ЕС апелляцию на регистрацию торговой маркой послания украинского пограничника "Русский военный корабль, иди на **й".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в решении Суда ЕС, которое также подтвердили "ЕвроПравде" в Госпогранслужбе.

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) отказалось зарегистрировать такую торговую марку в 2023 году. В ГПСУ просили Суд ЕС аннулировать это решение.

"EUIPO отказало в регистрации на основании того, что знак является политическим лозунгом, лишенным различительного характера для товаров и услуг", – говорилось в решении EUIPO.

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Команда юристов от имени ГПСУ пыталась убедить EUIPO зарегистрировать послание украинского пограничника для российского корабля как торговую марку.

ДОПОЛНЕНО в 14:41. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Европейской правде" признал, что такое решение суда – досадное, но он уверен, что "Европейский Офис интеллектуальной собственности и европейские судебные инстанции руководствуются нормами законодательства".

"Надеемся, что они так же не допустят возможных регистраций с этим выражением кем-то другим", – акцентировал он.

Также он проинформировал, что свою заявку в пользу Государственной пограничной службы Украины в процессе уступила одна компания из стран Европы, которая подавала на регистрацию торговую марку с этим выражением.

Юристы впервые подали заявку на торговую марку 16 марта 2022 года от имени солдата, который впервые произнес эту фразу, тогда EUIPO заявило, что слоган будет восприниматься как "противоречащий общепринятым принципам морали", в том числе и потому, что речь идет о намерении получать финансовую прибыль с того, что является трагическим событием".

Чтобы обойти обвинения в спекуляции на войне и из соображений безопасности, связанных с разглашением имени военного, адвокаты подали повторное заявление уже от имени ГПСУ, но ведомство снова отклонило заявку.

Юристы подали апелляцию в феврале 2023 года, но EUIPO отклонило ее в декабре прошлого года, утверждая, что по фразе нельзя идентифицировать и отличить товары или услуги, что является критерием для торговой марки.

В феврале 2024 года адвокаты снова подали апелляцию на отказ.

"Фраза, о которой идет речь, очень интенсивно использовалась в некоммерческом контексте (российская агрессия) и обязательно будет очень тесно ассоциироваться с этим контекстом и в этот недавний исторический момент, хорошо известный рядовому потребителю в ЕС. Поэтому она не будет восприниматься соответствующей общественностью как указание на коммерческое происхождение товаров и услуг, которые она обозначает", – заявил в своем решении Суд ЕС.

В январе 2023 года писали, что фразой 2022 года в Литве признали обращение украинских защитников острова Змеиный.

Также в начале января 2023 года американские дипломаты в Киеве провели новогоднюю ночь в укрытии посольства из-за воздушных тревог, и рассказали, что за это время также выбрали фразой года послание для российского корабля.