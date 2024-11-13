Литовська партія, запрошення якої у коаліцію стало скандалом, відкидає звинувачення в антисемітизмі

Литовська партія "Зоря Німану", запрошення якої до нової урядової коаліції спричинило скандал, називає безпідставними звинувачення в антисемітських поглядах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

З поширенням резонансу довкола запрошення "Зорі Німану" у коаліцію партія вийшла із заявою, у якій назвала безпідставними звинувачення в антисемітизмі.

"Спроби пов’язати нашу політсилу з антисемітизмом – безпідставні і ображають наших виборців, 200 тисяч людей, які повірили нашій програмі і довірили нашій команді роботу у Сеймі", – йдеться у заяві.

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У партії також заявили, що засуджують "антисемітизм у будь-яких формах та підбурювання до розбрату", та що звинувачення є політичною грою опонентів.

Нагадаємо, 11 листопада у Литві переможці виборів соціал-демократи, Союз демократів "В ім’я Литви" і "Зоря Німану" офіційно підписали коаліційну угоду. Запрошення "Зорі Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса було позбавлено мандата та проти нього було відкрито справу за антисемітські висловлювання, спричинило шквал критики.

Прокурор Литви вимагає зняття недоторканності з Жеймайтайтіса.

Про те, що може стояти за рішенням співпрацювати із "Зорею Німану" і чи створить воно проблеми для Литви і України, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.