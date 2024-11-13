Литовская партия, приглашение которой в коалицию стало скандалом, отвергает обвинения в антисемитизме

Литовская партия "Заря Немана", приглашение которой в новую правительственную коалицию вызвало скандал, называет безосновательными обвинения в антисемитских взглядах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

С распространением резонанса вокруг приглашения "Зари Немана" в коалицию партия вышла с заявлением, в котором назвала безосновательными обвинения в антисемитизме.

"Попытки связать нашу политсилу с антисемитизмом – безосновательны и оскорбляют наших избирателей, 200 тысяч человек, которые поверили нашей программе и доверили нашей команде работу в Сейме", – говорится в нем.

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В партии также заявили, что осуждают "антисемитизм в любых формах и подстрекательство к раздору" и что обвинения являются политической игрой оппонентов.

Напомним, 11 ноября в Литве победители выборов социал-демократы, Союз демократов "Во имя Литвы" и "Заря Немана" официально подписали коалиционное соглашение. Приглашение "Зари Немана", лидер которой Ремигиюс Жемайтайтис был лишен мандата и против него было открыто дело за антисемитские высказывания, вызвало шквал критики.

Прокурор Литвы требует снятия неприкосновенности с Жеймайтайтиса.

О том, что может стоять за решением сотрудничать с "Зарей Немана" и создаст ли оно проблемы для Литвы и Украины, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.