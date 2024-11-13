В Іспанії знайшли тіла двох хлопчиків, зниклих під час смертоносної повені

На сході іспанської Валенсії виявили тіла двох братів віком 3 та 5 років, які вважались зниклими безвісти після смертоносних повеней у регіоні два тижні тому.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані іспанської Цивільної гвардії, інформує "Європейська правда".

Двоє хлопчиків були знайдені в різних місцях поблизу міста Катарроха, майже за 10 км вниз за течією від їхнього будинку в передмісті Валенсії, де вони зникли під час повені 29 жовтня.

Минулого тижня їхня тітка розповіла державному іспанському телеканалу TVE, що мати хлопчиків працювала у Валенсії, а батько був із ними в будинку, коли о 18:30 сталася повінь.

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За її словами, шум води налякав дітей, і батько переніс їх у вітальню, щоб заспокоїти, коли вода прорвалася крізь стіну.

"Їх трьох винесло на вулицю", – сказала вона.

Батько намагався втримати дітей, але їх віднесло потоком води. Сам чоловік врятувався, вхопившись за дерево, на якому він протримався чотири години, перш ніж його врятували.

Рятувальні команди, які шукають зниклих внаслідок повеней, активізували свої зусилля в довколишніх ярах і водно-болотних угіддях, а також на морі, використовуючи спеціальні пошукові човни.

Станом на вівторок, влада підтвердила загибель 223 осіб внаслідок повеней, ще 17 вважаються зниклими безвісти.

Напередодні було оголошено нове штормове попередження у Валенсії, а також в інших регіонах уздовж іспанського узбережжя.

Валенсія після смертоносних повеней попросила центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.