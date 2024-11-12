В Іспанії після смертоносних повеней оголосили нове штормове попередження

Іспанська метеорологічна служба AEMET випустила нове штормове попередження для більшої частини країни на період із вівторка до четверга – через два тижні після того, як дощі та повені забрали життя понад 220 осіб.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Попередження про несприятливі погодні умови третього, а в деяких випадках і другого рівня було випущено для деяких районів провінції Валенсія, Балеарських островів у Середземному морі, а також для районів Галісії, Каталонії та Андалусії.

У понеділок у провінції Альмерія в Андалусії пройшли сильні дощі та повені, у зв’язку з чим мер невеликого прибережного містечка Баланегра Нурія Родрігес висловила занепокоєння.

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"У всіх нас у пам'яті досі стоять образи Валенсії", – сказала вона.

Водночас синоптикиня Моніка Лопес зазначила, що не очікує, що нові шторми будуть такими ж сильними, як ті, що накрили Валенсію два тижні тому.

В Іспанії понад 220 людей загинули після того, як проливні дощі 29 жовтня спричинили масштабне стихійне лихо, щонайменше 89 людей ще вважаються зниклими безвісти.

Валенсія після смертоносних повеней попросила центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.

У 2024 році в Іспанії зафіксували найбільшу кількість опадів у жовтні за всю історію спостережень.