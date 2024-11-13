В Испании нашли тела двух мальчиков, пропавших во время смертоносного наводнения

На востоке испанской Валенсии обнаружили тела двух братьев в возрасте 3 и 5 лет, которые считались пропавшими без вести после смертоносных наводнений в регионе две недели назад.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные испанской Гражданской гвардии, информирует "Европейская правда".

Двое мальчиков были найдены в разных местах вблизи города Катарроха, почти в 10 км вниз по течению от их дома в пригороде Валенсии, где они исчезли во время наводнения 29 октября.

На прошлой неделе их тетя рассказала государственному испанскому телеканалу TVE, что мать мальчиков работала в Валенсии, а отец был с ними в доме, когда в 18:30 произошло наводнение.

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По ее словам, шум воды напугал детей, и отец перенес их в гостиную, чтобы успокоить, когда вода прорвалась сквозь стену.

"Их троих вынесло на улицу", – сказала она.

Отец пытался удержать детей, но их унесло потоком воды. Сам мужчина спасся, ухватившись за дерево, на котором он продержался четыре часа, прежде чем его спасли.

Спасательные команды, которые ищут пропавших в результате наводнений, активизировали свои усилия в близлежащих оврагах и водно-болотных угодьях, а также на море, используя специальные поисковые лодки.

По состоянию на вторник, власти подтвердили гибель 223 человек в результате наводнений, еще 17 считаются пропавшими без вести.

Накануне было объявлено новое штормовое предупреждение в Валенсии, а также в других регионах вдоль испанского побережья.

Валенсия после смертоносных наводнений попросила центральное правительство о 31 млрд евро помощи.