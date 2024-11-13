Лидер оппозиции Германии набросился на Шольца: Вы живете в собственном космосе

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц набросился с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца на фоне распада правительственной коалиции.

Заявление Мерца во время выступления в Бундестаге приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

В ходе своего выступления лидер немецкой оппозиции обвинил Шольца в том, что тот "расколол страну".

"Вы живете в своем собственном космосе, вы разделяете страну. Именно вы ответственны за эти противоречия и раскол", – сказал Мерц, обращаясь к канцлеру.

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Он назвал распад "светофорной" коалиции, произошедший неделю назад, хорошей новостью для Германии.

Лидер ХДС/ХСС вновь подверг критике продолжающиеся в течение последних нескольких дней дискуссии о сроках голосования за вотум доверия и дате новых выборов.

По его словам, Шольц пытается "грубым и безрассудным способом еще раз продлить свое пребывание на посту канцлера исключительно ради партийного тактического преимущества СДПГ".

Мерц добавил, что до досрочных выборов его парламентская группа будет голосовать по некоторым проектам, включая поправку к Основному закону о защите Федерального конституционного суда.

Однако он подчеркнул, что ХДС/ХСС "не будет заменять собой развалившееся правительство".

Напомним, политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

Ожидается, что голосование по вотуму доверия к правительству Шольца состоится 16 декабря, что откроет путь к проведению досрочных выборов 23 февраля.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.