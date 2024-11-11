У Франції готуються страйкувати фермери, пілоти і залізничники

У Франції найближчим часом відбудуться страйки аграріїв, пілотів та залізничників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Страйки відбудуться протягом одного тижня, починаючи з четверга 14 листопада, коли хочуть страйкувати пілоти. Національна профспілка SNPL закликає своїх членів збиратися перед Національною асамблеєю після голосування за проєкт стосовно підвищення оподаткування для сфери.

Наступного дня, 15 листопада, планують свій протест фермери. Вони планують привертати увагу до своїх проблем через нездужання худоби та своїх побоювань стосовно наслідків для їхнього бізнесу угоди про вільну торгівлю між ЄС і країнами Меркосур.

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21 листопада планують страйк працівники французького оператора залізниці SNCF.

У Сербії позаминулого тижня страйкували вчителі, а у Греції – "сезонні" пожежники, які просять про постійну зайнятість.

Через страйк комунальників у французькому Марселі наприкінці жовтня на вулицях міста накопичилися тонни сміття.